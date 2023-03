Andorra la Vella i Valls celebren el retrobament postpandèmic

Actualitzada 05/03/2023 a les 16:09

L’agermanament d’Andorra la Vella i Valls s’ha tornat a escenificar aquest migdia amb la calçotada popular realitzada a la plaça del poble de la capital, on s’han repartit 600 degustacions, fent que implica uns 6.000 calçots. A primera hora, el cònsol major de la capital, David Astrié, ha rebut la delegació vallenca, encapçalada per l’alcaldessa de la ciutat catalana, Dolors Farré. En aquest sentit, els dos dirigents han celebrat el retorn d’aquesta activit que no es duia a terme des del 2020, arran de la pandèmia.