Menjadores per a ocells als arbres del Prat del Roure per afavorir la biodiversitat

Actualitzada 04/03/2023 a les 06:40

El comú d’Escaldes-Engordany va celebrar ahir el Dia mundial de la natura col·locant menjadores per a ocells granívors i insectívors en diferents espais de la parròquia. Aquests elements s’instal·laran en punts elevats a la vora del riu i prop dels parcs perquè els ciutadans puguin apreciar les diferents espècies d’ocells que viuen prop de l’entorn urbà. El projecte té vocació educativa, ja que es completarà en el futur afegint, en els indrets on s’han instal·lat nius, cartells explicatius amb informació de les espècies d’ocells que hi ha a la zona.Un dels punts on ja hi ha menjadores és el parc del Prat del Roure. En la roda de premsa, ahir, per presentar el projecte el veterinari i divulgador de fauna va assenyalar que algunes de les espècies que podrien anar-hi a menjar són la merla, la mallerenga, el pit-roig, l’aigüerola, l’astoret i el blauet, entre d’altres.