Actualitzada 02/03/2023 a les 06:17

El comú d’Escaldes-Engordany i Casa Sucarana van signar ahir la renovació del conveni de cessió dels horts per a la gent gran. La signatura va anar a càrrec de la cònsol major, Rosa Gili, per part del comú, i Xavier Espot Miró, de Casa Sucarana. L’acord permetrà mantenir un any més el projecte dels horts d’en Sucarana, adreçat a la gent gran.