El comú destinarà 104.868 euros al bus a demanda

Actualitzada 02/03/2023 a les 06:22

El comú d’Encamp va fer pública ahir l’adjudicació de la contractació del servei del transport públic a demanda, el denominat Uclic. Segons es va publicar ahir al BOPA, l’empresa adjudicatària ha estat Novatel, SAU, per un preu de 104.868 euros. El termini de contractació és d’un any prorrogable anualment fins a un màxim de tres anys més. D’altra banda, el comú també ha adjudicat la contractació de la plataforma FEDA Solucions per la gestió del bus. El preu del contracte assoleix els 21.210 euros, per un termini d’un any i amb renovació automàtica fins al 4 de febrer del 2027.L’Uclic va posar-se en marxa el febrer de l’any passat i el comú ha decidit donar-li continuïtat un cop conclosa la prova pilot de deu mesos i mig. Tal com es va avançar amb la publicació del concurs, a diferència de la prova pilot, les prestacions del vehicle hauran de poder cobrir una sol·licitud del servei per part d’una persona amb mobilitat reduïda o una persona amb cadira de rodes.