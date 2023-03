Actualitzada 02/03/2023 a les 06:20

La reforma de la pista de patinatge del Palau de Gel, a Canillo, costarà 1.030.800 euros, segons va fer públic ahir el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, al BOPA, mentre que els treballs per reformar la coberta de l’edifici tindran un preu d’1.474.179 euros. Els treballs s’han adjudicat a Cevalls, SAU, que tindrà fins al 31 de juliol d’aquest any per acabar les obres.