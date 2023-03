Actualitzada 02/03/2023 a les 13:23

L’artista andorrana Sam Bosque torna al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) per presentar el seu últim treball “Personae. Nel mezzo del cammin di nostra vita”, que parla de la transformació que va patint l’ésser humà a mesura que viatja per la vida. Bosque reflecteix aquest viatge a través d’una cinquantena d’obres que queden dividides per onze àmbits que representen una evolució cronològica.