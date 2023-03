La cònsol major, Rosa Gili, i Xavier Espot Miró, de Casa Sucarana, signant la renovació del conveni per als horts socials

Actualitzada 01/03/2023 a les 16:45

El comú d'Escaldes-Engordany i Casa Sucarana han signat avui la renovació del conveni de cessió dels horts per a la gent gran, segons informen en nota de premsa. La signatura ha anat a càrrec de la cònsol major, Rosa Gili, per part del comú, i Xavier Espot Miró de Casa Sucarana. L'acord permetrà mantenir un any més el projecte dels horts d'en Sucarana, que compta amb una "gran acceptació" entre les persones jubilades de la parròquia.