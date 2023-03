Actualitzada 01/03/2023 a les 19:03

David Astrié i Miquel Canturri s'han convertit aquesta tarda en els nous cònsols d'Andorra la Vella. Astrié passa de cònsol menor a cònsol major i Canturri ha estat escollit cònsol menor. La sessió de comú ha aprovat la remodelació de tota l'organització de la corporació arran de la sortida de la cònsol major, Conxita Marsol, per liderar la llista territorial demòcrata a la capital i dels consellers Meritxell López i Alain Cabanes, que són candidats als comicis, com a número 2 de la general i de la parroquial respectivament.Marta Pons, Adria Espineta i Judit Ruiz han jurat el càrrec com a nous consellers per completar la majoria.