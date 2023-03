Canillo destinarà més de 2,5 milions a la reforma del Palau de Gel

Actualitzada 01/03/2023 a les 09:59

La reforma de la pista de patinatge del Palau de Gel de Canillo costarà 1.030.800 euros, segons ha fet públic avui el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, en un informe signat al BOPA. Tanmateix, el comú informa que els treballs per reformar la coberta de l'edifici tindran un preu d'1.474.179 euros. Les obres s'han adjudicat a Cevalls, SAU, qui tindrà fins al 31 de juliol d'aquest any per finalitzar la reforma de la coberta i fins al 30 de novembre per acabar la de la pista. Aquestes obres formen part dels treballs per millorar l'eficiència energètica de l'edifici i inclouen el subministrament i muntatge de la instal·lació elèctrica de la pista, que també s'ha adjudicat a un preu de 112.812 euros i 500 euros de manteniment per un període de 2 anys. En aquest cas l'adjudicació ha estat per PIME, SA i el termini d'execució és el 30 de juny del 2023.D'altra banda, s'informa la modificació de la data de presentació i obertura de les ofertes del concurs per l'actualització del circuit frigorífic de la pista, que serà el proper 21 de març a les 11 hores al Palau de Gel.