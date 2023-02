Sant Julià aprova el crèdit per a la reconstrucció del Centre Cultural

Actualitzada 28/02/2023 a les 11:04

La sessió del Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest matí el crèdit necessari per a la reconstrucció del Centre Cultural i de Congressos Laurèdia. En total, seran 2,6 milions d’euros, els quals es preveu que es cobraran per part de l’asseguradora, si bé el comú haurà d’anar realitzant els pagaments a mesura que es van finalitzant les obres.D’altra banda, la sessió d’avui també ha aprovat, amb l’abstenció dels dos consellers de Desperta Laurèdia, la reconducció de 3,3 milions d’euros d’inversions realitzades el 2022 però que no s’han acabat d’executar. Així, el conseller Cerni Cairat ha criticat la falta de “calendaritzatció” per part de la corporació i ha demanat evitar al màxim possible els reconduïts, tenint en compte a més que el pressupost del 2023 ja és el de major despesa de Sant Julià. En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, ha defensat que el pressupost el·laborat “és flexible” el que permet valorar com evoluciona cada exercici abans de comprometre les partides en inversions, un fet però que provoca que aquestes inversions es realitzin cap al final de l’exercici. A més, Majoral, que ha anunciat que el comú calanderitzarà les execucions d’ara en endavant, també ha recordat que hi ha una part d’aquests 3,7 milions que corresponen a les obres del Centre Cultural i que “hi ha obres que es comencen un any però no es poden acabar el mateix exercici”.D’altra banda, el comú també ha aprovat la permuta definitiva dels terrenys de la plaça Major de la parròquia per millorar-ne l’accessibilitat per la zona est. A més, també aquest matí també ha pres possessió el nou conseller de Desperta Laurèdia, Rossend Areny Navarro que substitueix Maria Àngels Aché, que es presenta a les generals.Més enllà del Consell de Comú, el cònsol major de Sant Julià ha analitzat la situació electoral a la parròquia de cara als comicis nacionals on finalment Terceravia no es presentarà. Així, Majoral ha assegurat que “seran unes eleccions renyides” degut també a l’elevat nombre de llistes i ha apuntat que “estic convençut que en breus veurem a Terceravia de nou a unes eleccions”, si bé no ha confirmat si ell serà present per optar a la reelecció com a cònsol.