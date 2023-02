La cònsol major recorda que el vial, a diferència d’Encamp, desembocarà al centre i que disposarà de ramificacions d’accés al poble

La cònsol major de la Massana, Olga Molné, va mostrar-se convençuda ahir, en declaracions al programa Parlem-ne, de Diari TV, que la desviació no tindrà efectes negatius en el comerç de la parròquia. “És cert que alguns negocis tenen por que, pel fet que es desviïn els vehicles, molts ja no passin pel centre de la Massana ni tampoc hi facin parada. Aquest és un dels factors que bloquejava el projecte i que ha fet que no se’n parli fins que s’ha vist que ja no hi havia una altra solució perquè les cues són constants”, va admetre la mandatària.



Tot