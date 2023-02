Els veïns desallotjats podrien tornar entre avui i demà a casa

Les comprovacions de les mesures d’estabilització han estat satisfactòries

L’edifici desallotjat situat a l’avinguda Santa Coloma 28 d’Andorra la Vella ha respost satisfactòriament a les mesures d’estabilització, tal com indiquen els tècnics i van confirmar ahir fonts del comú de la capital. Tot i això, recomanen un marge d’entre 24 i 48 hores més per fer el seguiment dels aparells de control abans de prendre la decisió sobre la possible tornada a casa dels veïns reallotjats, segons va informar la corporació en un comunicat.



Tal com van explicar els enginyers divendres passat, els treballs de consolidació de l’estructura del bloc han finalitzat. La prova de qualitat realitzada ahir al matí