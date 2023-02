Torna la calçotada a Andorra la Vella

Actualitzada 27/02/2023 a les 14:36

Torna la calçotada popular a la Plaça del Poble, diumenge 5 de març, aquest és un dels actes que s'emmarca en l'agermanament entre Andorra la Vella i Valls iniciat l'any 1967. Durant la jornada, els membres de la Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, amb la col·laboració dels Escudellaires d'Andorra la Vella, prepararan des de preimra hora del mató unes 6.000 unitats de calçots, 600 racions que es començaran a repartir a les 13.00 hores. A la diada, que es reprèn després d’un parèntesi de 2 anys a causa de la pandèmia, també participarà una delegació de l’ajuntament de Valls, encapçalada per la seva alcaldessa, Dolors Farré, i el regidor de Comerç i Turisme, Òscar Peris.Les racions de calçots que es degustaran tenen el distintiu d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP) i aniran acompanyades amb una terrina de salsa romesco, un pam de botifarra sense gluten ni lactosa, una llesca de pa, vins DO Tarragona i un pitet commemoratiu de la jornada. Els tiquets per participar a la calçotada es vendran a un preu de 8 euros i ja es poden adquirir de manera anticipada (amb pagament en efectiu) al Centre Cultural La Llacuna entre les 8.00 i les 15.30 hores.