El comú l’està estudiant i, per tant, encara està pendent d’aprovació

La farmacèutica multinacional Grifols ja ha entrat el projecte per construir el laboratori a Ordino. Així ho va confirmar el comú ordinenc, que ara està pendent de revisar i aprovar la demanda per tal que es pugui començar les obres. El calendari previst inicialment per l’empresa catalana posava el 2025 com a data clau per començar a funcionar. En detall, la farmacèutica indicava en un cronograma que l’execució d’obres, és a dir, la preparació del terreny i l’edificació de les instal·lacions, havia de començar a principi d’aquest any i tenir una duració de divuit mesos. Un cop entrat el projecte,