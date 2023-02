Actualitzada 26/02/2023 a les 06:47

Les persones que han participat enguany en la representació d’Els Pastorets, a Sant Julià de Lòria, es van acomiadar d’aquesta darrera edició, com ja és tradició, amb un sopar. Tal com informava el comú lauredià per les xarxes socials, la darrera edició d’aquesta obra teatral “ha estat especial, els hem viscut d’una manera diferent”.