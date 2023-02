Actualitzada 25/02/2023 a les 06:34

El comú d’Ordino farà efectiva la recollida de mostres d’excrements de gossos a la via pública a partir de l’1 de març. La mesura serà realitzada pels agents de circulació i de medi ambient, que prendran la mostra en un tub que serà enviat al laboratori. La recollida serà fotografiada per identificar el lloc on s’ha comès la infracció, segons ha informat el comú.