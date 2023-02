Ordino inicia l'anàlisi de femtes canines a la via pública

Actualitzada 24/02/2023 a les 14:16

El comú d'Ordino farà efectiva la recollida de mostres d'excrements de gossos a la via pública a partir de l'1 de març, segons ha informat avui l'ens en nota de premsa. La mesura serà realitzada pels agents de circulació i de medi ambient, qui prendran la mostra en un tub que serà enviat al laboratori. La recollida serà fotografiada per identificar el lloc on s'ha comès la infracció. El lliurament de l'analítica d'ADN permetrà creuar les dades del cens i sancionar al propietari. El comú recorda que a sanció per infracció lleu és de 150 euros.D'altra banda, el comú va dur a terme durant el mes passat els controls per comprovar el compliment d'obligacions com la identificació al registre caní i la inscripció al cens d'ADN en una quarantena d'animals. A més, es van repartir ampolles obligatòries per netejar la via pública després de les miccions i deposicions de l'animal.