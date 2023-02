Actualitzada 24/02/2023 a les 06:57

L'aparcament del Parc Central 2, ubicat a Andorra la Vella, deixarà de ser comunal a partir de l’1 de març. El propietari del terreny, que fins ara el tenia llogat al comú, el va reclamar fa uns mesos per poder explotar-lo. Per tant, l’indret continuarà sent un aparcament, però en comptes d’estar gestionat públicament passarà a gestionar-se de forma privada.