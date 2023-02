Exposició sobre el ciclisme centenari al Bici Lab

Actualitzada 23/02/2023 a les 12:02

El vestíbul del Bici Lab, el museu de la bicicleta de la capital, acollirà de l'1 de març a l'1 d'abril l'exposició 'Pedalant com ahir', segons informa el comú en nota de premsa. La mostra monogràfica se centra en la Volta a Catalunya i en una bicicleta de curses de principi de segle XX de la col·lecció Riberaygua. Es tracta de la 'Clément Cicles', una bicicleta del 1.900 amb la qual el periodista i amant de les bicicletes Gabriel Pernau va tornar a rodar cent anys després de ser fabricada reproduint el recorregut de la primera Volta Catalunya.L'exposició clourà l'1 d'abril amb la xerrada 'A pinyó fix: pedalejant com fa un segle' a càrrec del mateix Pernau, que explicarà les seves vivències travessant Catalunya amb la bicicleta 'Clément Cicles'. La xerrada es completarà amb la projecció d'un reportatge-documental que va ser emès per TV3 fa vint anys per explicar la gesta. El comú recorda que per assistir a la conferència cal inscripció prèvia via telefònica o enviant un correu electrònic a bicilab@comuandorra.ad.