Un documental repassa els 50 anys de l'estació d'Arinsal

El documental Arinsal, als peus de la Capa repassa els 50 anys de la estació massanenca en un treball de Cristina Serra, productora executiva del documental i neta del fundador d'Arinsal. Serra ha posat èmfasi en la presentació d'aquest matí en el recull històric que suposa el film així com "l'orgull que és per a la família" una unió com la que ha suposat el forfet únic per garantir el futur de l'estació.El camp de neu d'Arinsal va néixer de la iniciativa de l'empresari Josep Serra que el Nadal del 1973 posava amb el seu equip els seients del telecadira d'Arinsal, un giny que es posava en marxa dos dies després iniciant la història de l'estació.L'estació d'esquí Pal Arinsal invertirà més d'1,5 milions d'euros per rehabilitar el refugi d'Arinsal i reconvertir-lo en un restaurant, segons ha anunciat el director general de l'estació i sotsdirector de SETAP 365, Josep Marticella, en la presentació del documental aquest matí en la presentació del documental.A més, Marticella ha destacat que la integració de l'estació dins de Grandvalira Resorts, garanteix el futur de Pal Arinsal i ha apuntat que enguany "ja s'ha superat lleugerament l'ocupació de la temporada passada". Una campanya, però que ha reconegut el director que "ha anat de menys a més".