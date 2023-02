El comú construirà la separativa a Sant Pere del Tarter aquest any

Les obres permetran posar en marxa la doble canalització en l’única zona de la parròquia on encara no s’havia fet

El comú de Canillo construirà la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals a la zona de la Pleta de Sant Pere del Tarter aquest any, segons va confirmar en declaracions al Diari el cònsol menor, Marc Casal. La corporació ha reservat una partida de 250.000 euros en el pressupost per al 2023 per finançar aquests treballs.



La Pleta de Sant Pere del Tarter és l’última zona de la parròquia en què encara no s’ha construït la doble canalització. “En aquest punt s’ha de fer tota”, va apuntar el mandatari canillenc. Enllestir-la, va afegir, permetrà millorar l’eficiència de l’estació depuradora d’aigües residuals