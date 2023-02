Concurs de disfresses de carnaval al Pas de la Casa

Actualitzada 23/02/2023 a les 10:47

El carnaval continua aquest cap de setmana al Pas de la Casa, del divendres fins al diumenge s'acollirà una trentena d'actes a la parròquia. El conseller de Cultura, David Cruz, ha animat "a tothom a participar en els actes organitzats per la Comissió de Festes, i en especial als concursos de disfresses infantils i d'adults".Els més petits podran gaudir dels inflables a partir del divendres de les 16.00 hores a les 20.00 hores, i fins diumenge a la sala polivalent del centre esportiu. El concurs de disfresses infantil començarà el divendres a la tarda i a les 20.15 hores el jurat farà la valoració i l'entrega de premis. La temàtica és lliure i les recompenses són experiències a la parròquia, d'allotjaments singulars o bé un sopar en família enmig de les pistes d'esquí.La nit de divendres començarà amb l'actuació del grup de versions "Fugados de Alcatraz" a partir de les 23 h. La gimcana nocturna tindrà lloc a la 1:30 h de la matinada, i per participar-hi cal inscriure's aquella mateixa nit a la sala de festes. La primera nit de festa de Carnaval acabarà amb la festa Flaix FM amb Miquel González com a discjòquei.