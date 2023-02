Actualitzada 23/02/2023 a les 06:41

El comú invertirà aquest any un total de 100.000 euros per reformar Cal Casalé de Ransol, una casa típica de muntanya llogada a la corporació. L’objectiu és adequar-la per fer-la visitable. La casa, d’un alt valor patrimonial, tembé s’habilitarà com a punt d’informació per als visitants sobre els circuits de senderisme de la vall de la coma de Ransol.