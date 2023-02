Alèxia Verdaguer jura el càrrec de consellera a la Massana

Actualitzada 23/02/2023 a les 11:36

La sessió del Consell d'aquest matí s'ha iniciat amb la presa de jurament de la nova consellera Alèxia Verdaguer, que formarà part de les diferents conselleries on fins ara participava Josep Fusté, qui va presentar la seva renúncia el passat 9 de febrer. Durant el Consell s'ha exposat el projecte del parc de Santa Caterina, "un projecte fer pel i per al jovent, amb la creació d'una àrea esportiva i d'un espai verd que donarà vida a la parròquia", com ha exposat el conseller d'Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet. Avui s'ha donat llum verda a la licitació de la segona fase, que inclourà una pista de bàsquet, una xona de cal·listènia i diferents elements de repòs, jardineria i serveis.Per poder continuar amb el projecte han fet falta un suplement de crèdit de 446 mil euros, que es finançaran a través de tresoreria. Aquest increment és degut a l'afegit de la pista de bàsquet i a l'encariment dels preus de la construcció. Poulet ha informat que les obres estaran llestes al mes de juny o a principis de juliol. Actualment, s'està acabant la fase 1 del projecte que inclou una zona d'skate i un camp de futbol.El comú destina 4,3 milions d'euros amb crèdits reconduïts amb l'eficiència de la xarxa d'aigua potable, la reforma integral de la carretera secundària de Sispony o la creació de nou servei de Tràmits a la planta baixa de la Closeta.