Torna el Movlav per donar “eines de desenvolupament humà” als joves

Actualitzada 22/02/2023 a les 12:20

El comú de Sant Julià de Lòria dona continuïtat al Movlav amb una segona edició que vol oferir als joves de la parròquia “eines de desenvolupament humà” mitjançant activitats lúdiques i xerrades centrades en l’educació, segons va explicar ahir al matí en roda de premsa a casa comuna el filòsof i organitzador del programa, David Murias.El Movlav, que se celebrarà de març a juny, s’estructura al voltant de cinc conceptes fonamentals, com ara la motivació, l’autoestima, les relacions humanes, el futur i els valors humans. Murias va assenyalar que en totes les activitats proposades –hi haurà tallers d’iniciació al tatuatge, de construcció d’un skatepark i d’ús responsable dels videojocs, així com un cafè filosòfic i diverses activitats intergeneracionals– l’objectiu serà treballar aquests cinc conceptes amb els participants.El filòsof va alertar que “la manca de caràcter i de valors per afrontar la vida” és un problema social “molt greu” que afecta els joves. En aquest sentit, va recordar que, a Espanya, cada dia nou menors de 26 anys se suïciden i que hi ha una epidèmia de salut mental entre els joves i adolescents.Un dels noms destacats que participarà en el Movlav és el gamer Álvaro González, campió mundial de Clash Royal, que el 13 de juny oferirà una xerrada sobre e-games i hàbits saludables a l’escola francesa. Per a la festa de cloenda, el 10 de juny, Murias va anunciar que hi haurà un youtuber molt conegut, que no ha volgut revelar encara perquè vol que sigui sorpresa.La primera edició de Movlav va incloure una vintena concursos i hi van participar 317 nois i noies, la majoria de la parròquia. La cònsol menor, Mireia Codina, ha apuntat que la primera edició va ser molt útil al comú per “avaluar el teixit juvenil” lauredià.