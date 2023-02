Capesa repara la fuita d'aigua de la zona del pont dels Escalls

Actualitzada 22/02/2023 a les 11:02

Capesa, la societat que gestiona el subministrament d’aigua potable a la parròquia d’Escaldes-Engordany, va aconseguir reparar ahir al migdia la fuita detectada la setmana passada a la zona del pont dels Escalls. La fuita ha generat unes pèrdues d’uns 300 metres cúbics diaris d’aigua potable en cinc dies. És a dir, d’uns 1.500 metres cúbics en total.Arran de les obres de reparació de la fuita, el servei d’aigua potable va tallar-se ahir de deu del matí a dos quarts de dues de la tarda per als edificis ubicats entre els números 86 i 94 de l’avinguda del Pessebre i entre els números 36 i 111 de l’avinguda Fiter i Rossell. La previsió inicial era mantenir el tall durant dos dies, però l’encert dels tècnics per trobar l’origen de la fuita va permetre accelerar els terballs.Segons va explicar al Diari el director general de l’empresa, Eduard López Mirmi, fa uns dies tècnics de l’empresa van detectar un excés de consum a la xarxa. Paral·lelament, Capesa va rebre l’avís dels veïns de l’edifici situat al número 87 de l’avinguda del Pessebre, al davant del pont dels Escalls, que hi havia filtracions d’aigua a la sala de calderes. Els tècnics van arribar a la conclusió que hi havia una fuita “important” a la part alta de l’avinguda.Per determinar amb exactitud el punt on s’havia produït la fuita, es va auscultar la zona amb unes màquines que amplifiquen el so generat pel pas de l’aigua per les canonades i permeten detectar-hi les anomalies. Els treballs van allargar-se sis hores, repartides en dues sessions de tres hores en nits consecutives. Els aparells indicaven que el punt on hi havia la fuita se situava a la intersecció de l’avinguda del Pessebre amb l’avinguda Fiter i Rossell. Hi havia un problema, però. Els senyals acústics no coincidien amb els plànols de la xarxa d’aigua potable. Els tècnics van arribar a la conclusió que no estaven actualitzats i van decidir confiar en les màquines. “Aquesta fuita també ens ha servit per posar al dia els plànols d’aquella zona”, va assenyalar Mirmi.Tot i que ja feia dies que Capesa tenia coneixement de la fuita, les obres de reparació no van fer-se fins ahir perquè el comú d’Escaldes-Engordany, el departament de Mobilitat de Govern i la policia –les autoritats competents per autoritzar el permís d’obres–van estimar convenient ajornar-les uns dies per evitar problemes de circulació. És a dir, van decidir esperar-se uns dies per fer-les en una setmana de vacances a les escoles i, per tant, de menys trànsit a la zona.D’altra banda, Mirmi va apuntar que avui de dos quarts de tres a set de la tarda hi haurà un tall del servei d’aigua potable al carrer Prat de Rogetó, als Vilars, també per una fuita. En aquest cas es tracta d’una filtració d’una envergadura molt més reduïda.Els operaris comencen a obrir el sòl per accedir al punt on s’ha detectat la fuita d’aigua.Els tècnics de Capesa tallen el servei d’aigua potable per als edificis situats entre els números 86 i 94 de l’avinguda del Pessebre i els números 36 i 111 de l’avinguda Fiter i Rossell.Un cop reparada la fuita, es restableix el servei d’aigua potable per als edificis afectats pel tall.Es tapa el forat d’un metre quadrat que s’havia fet al sòl per accedir al punt on s’havia detectat la fuita d’aigua i poder-la reparar.