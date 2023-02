Exposició i classe de defensa personal pel dia de la dona

Actualitzada 21/02/2023 a les 16:53

El comú d'Ordino celebrarà el dia de la dona amb una mostra d'art de la pintora i il·lustradora Rosa Mujal i el fotògraf Jean Luc Herbert, i una master class de defensa personal amb Xavi Herver. L'exposició, anomenada '5 dones 5 destins', s'inaugurarà el 6 de març a les 19 hores a L'Estudi, i estarà disponible fins al 10 d'abril, segons concreta el comú. D'altra banda, el club de karate Xavi Herver organitzarà el dimecres 8 de març la segona master class de defensa personal a Ordino. Serà de les 20 a les 22 hores a la sala la Cortinada de l'Andorra Congrés Centre Ordino, exclusiva per a dones i gratuïta, i cal reserva prèvia per via telefònica.