Els cursos de cuina sostenible exhaureixen les places

Actualitzada 21/02/2023 a les 13:17

L'Epicentre de la Gastronomia Sostenible ubicada a la Massana ha acollit dos cursos dins de les Jornades de Cuina d'Hivern la Massana Fogons. "Es tracta d'anar introduint entre la població diferents pràctiques fàcils i accessibles, perquè la gent es vagi unint al moviment gastronòmic sostenible de les seves cuines", afirma Kattia Juárez, enginyera agrícola i experta en sostenibilitat, que està al capdavant dels tallers. Tant el primer curs com el segon han exhaurit les places disponibles. Els tallers han servit per demostrar que amb les restes de menjar es poden fer plats deliciosos, evitant el malbaratament i contribuint a l'economia domèstica.Les Jornades de Cuina d'Hivern, que és durant a terme durant el mes de febrer, compten aquest any amb les propostes de divuit restaurants, a més dels tres que ofereixen menús de calçotada, que allargaran la seva oferta mentre duri la temporada d'aquest producte.