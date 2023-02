Casa comuna rep representants de l'Alt Vallespir

Actualitzada 21/02/2023 a les 06:34

Una àmplia representació del comú d’Encamp va rebre ahir a la tarda, just abans del ball de l’ossa, càrrecs electes de tres poblacions franceses de l’Alt Vallespir: Arles, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló. A l’acte també hi van assistir el cap de Govern, Xavier Espot, l’ambaixadora a França i Mònaco i representant davant de la Unesco, Eva Descarrega, i la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy.Els cònsols major i menor, Laura Mas i Jean-Michel Rascagnères, van entregar un obsequi de record als membres de la delegació que incorpora els dos cartells de Carnaval, el de l’any de la declaració, el del 2022, que inclou tots els elements icònics de la representació, il·lustrat per Àstrid Janer, i el d’enguany, que simbolitza l’alegria de tots els encampadans per haver aconseguit que l’ossa fos patrimoni Unesco, il·lustrat per Ramon Pujol, guanyador del concurs.Els actes del Carnaval continuaran avui amb l’operació del rei Carnestoltes, que enguany és la cònsol major, Laura Mas. L’espectacle de l’operació, que tindrà lloc a partir de dos quarts d’onze de la nit, comptarà amb el monòleg de l’humorista televisiu Pep Plaza, conegut per les seves iròniques i còmiques imitacions de personatges famosos d’arreu del món. El programa festiu del Carnaval d’aquest any, que va arrancar dissabte, acabarà demà amb l’enterrament del rei.