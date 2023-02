La intervenció permetrà connectar la infraestructura a la resta de la xarxa d’aigua potable de la parròquia

Una de les inversions “més importants” que el comú de Canillo farà aquest any per millorar l’estat de la xarxa d’aigua potable és la instal·lació d’un sistema de filtratge al dipòsit d’Envalira. Segons va detallar en declaracions al Diari el cònsol menor, Marc Casal, el fet que el dipòsit no disposi de sistema de filtratge impedeix de connectar-lo amb la resta de la xarxa. “L’aigua del dipòsit d’Envalira és potable, però té un nivell de terbolesa [partícules en suspensió] més gran que la que hi ha a la resta de dipòsits comunals, per això no s’hi pot barrejar”, va puntualitzar