El ball de l'ossa omple l'aparcament dels Arínsols

Actualitzada 20/02/2023 a les 19:22

L'aparcament dels Arínsols, a Encamp, s'ha omplert avui a la tarda en la primera representació del ball de l'ossa de Carnaval com a patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco. En la farsa popular, que s'ha allargat durant un parell d'hores, s'ha fet mofa d'alguns dels càrrecs polítics presents entre el públic, com ara el cap de Govern, Xavier Espot i la cònsol major, Laura Mas. Els representants han entomat les bromes amb sentit de l'humor. D'altra banda, abans del ball de l'ossa els cònsols han rebut a casa comuna una representació dels pobles de l'Alt Vallespir, on també se celebren festes semblants per Carnaval.