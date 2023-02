L'Alpha Space omple el Prat del Roure del millor 'snow'

Actualitzada 19/02/2023 a les 06:44

La quarta edició de l’Alpha Space, el festival d’activitats alternatives d’Escaldes-Engordany, va donar el tret de sortida ahir al migdia i va allargar-se fins a les deu de la nit. L’esdeveniment va tenir com a escenari principal el carrer dels Veedors i el Prat del Roure, i va incloure activitats que van des d’una competició d’snowboard, una de freeski i una d’snowskate, fins a un concurs de màscares. El programa de l’Apha Space també va incloure, com cada any, art urbà, amb murals i grafits, música i gastronomia, ja que es va repartir xocolata desfeta i vi calent als assistents.