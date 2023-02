La penjada del Carnaval d'Encamp finalitza amb la cònsol major com a Carnestoltes

Actualitzada 18/02/2023 a les 17:32

El Carnaval d’Encamp ha iniciat aquest matí el programa d’activitats familiars amb la tradicional penjada de S.M. el rei Carnestoltes, que enguanyha resultat ser la cònsol major de la parròquia, Laura Mas. L’acte ha començat a les 12 h a la plaça del Consell i, com és tradició, ha estat marcat per la sàtira social i política. Una de les novetats d’enguany ha sigut la participació de diferents dones en la representació de la penjada. Fins ara, l’acte s’havia representat únicament per homes i tal com ha destacat la cònsol major, “que hi hagi aquest canvi és important”.En relació al fet de ser el Carnestoltes d’enguany, Mas ha remarcat que “ja tocava. És un orgull que et pengin, no tothom pot estar penjat al carnaval d’Encamp. La veritat és que m’ho agafo amb molta naturalitat i estic molt contenta de ser el Carnestoltes”.L’esdeveniment ha finalitzat amb la tradicional traca i el ball de l’Esbart Sant Romà, que un any més s’ha emportat l'ovació i l’aplaudiment de tots els assistents.