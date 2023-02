L’objectiu de les mesures és fer respectar el límit de velocitat de la zona i fer la carretera més segura, sobretot per als vianants

El comú de la Massana s’ha compromès a ampliar la senyalització viària al tram de la CS-335 que travessa Anyós. L’objectiu que persegueixen les mesures és millorar la seguretat viària a la zona. Les propostes va fer-les dimecres la cònsol menor, Eva Sansa, als veïns del poble en una passejada per la zona en què també van participar tres tècnics del comú. “Estem molt satisfets amb les solucions proposades per la cònsol per fer més segura la carretera”, va afirmar en declaracions al Diari un dels veïns. La trobada de la comitiva comunal amb els veïns va allargar-se durant una