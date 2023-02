El comú destina 72.000 euros a la neteja de boscos de la Caubella

La zona amb més risc d’incendi és la franja entre el solà de Sispony, els Plans i Escàs

El comú de la Massana començarà les actuacions silvícoles previstes per a aquest exercici amb la neteja dels boscos vessant avall del planell de la Caubella, que arriben fins al solà de Sispony. La primera fase dels treballs per prevenir el risc d’incendi en aquesta zona tindran un cost de 72.000 euros. L’informe tècnic assenyala aquesta zona com a prioritària per partida doble, tenint en compte la vulnerabilitat i la localització. “És important sanejar aquesta gran àrea, molt freqüentada pels excursionistes i amb un únic accés rodat, que agreujaria la situació en cas d’incendi”, va assenyalar el conseller de Medi