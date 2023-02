El cònsol major afirma que és “evident” que el ‘no’ del comú a la sol·licitud de la minoria “és el punt final”

“És evident que és el punt final.” D’aquesta manera va resumir ahir el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, la decisió del comú de no acceptar la sol·licitud perquè s’organitzi una consulta popular sobre el projecte de construcció d’un centre de recerca en immunologia als terrenys del Prat de la Farga, presentada fa unes setmanes pels consellers dels grups X’Ordino i Movem Ordino, Enric Dolsa i Jean-Michel Armengol, respectivament, i l’excandidat de terceravia a les dar­reres eleccions comunals, Jordi Balsa. Mortés va reiterar que el comú no té ni tan sols la facultat legal per tirar endavant una consulta sobre