La Massana destina 72.000 euros a la neteja de boscos de la Caubella

El comú de la Massana començarà les actuacions silvícoles previstes per a aquest exercici amb la neteja dels boscos vessant avall del planell de la Caubella, que arriben fins al solà de Sispony. La primera fase dels treballs per prevenir el risc d'incendi en aquesta zona tindran un cost de 72.000 euros, segons informa la corporació en nota de premsa. L'informe tècnic assenyala aquesta zona com a prioritària per partida doble, donada la seva vulerabilitat i localització, tal com indica el conseller de Medi Ambient, Sergi Gueimonde.La zona més perillosa és la situada a la franja forestal entre el solà de Sispony, els Plans i Escàs, a causa de la densitat de la vegetació i la proximitat amb les zones habitades. A més, alguns d'aquests boscos, com el vedat els Plans, estan catalogats com a boscos de defensa pel Pla de prevenció d'allaus de Govern. El comú informa que en aquesta priemra fase també es donarà continuïtat als treballs de millora cinegètica del vedat de Xixerella, destinats a millorar l'hàbitat dels isards.