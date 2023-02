Espectacle de titelles per commemorar els 20 anys de l'escola bressol

Actualitzada 16/02/2023 a les 12:52

L'escola bressol Conxita Mora Jordana celebra 20 anys des de la seva obertura. Durant aquestes dues dècades hi han passat 825 infants i actualment l'escola acull 43 infants d'entre 0 i 3 anys.Els actes de commemoració de l'antiveneri finalitzaran demà a les 17.00 hores amb l'espectacle de titelles Una maleta de contres: de quin color és un petó, amb Líquid dansa i un berenar per als infants i les famílies.L'escola bressol ofereix espais amplis i funcionals amb un total d'onze aules: 5 per a un màxim de 14 infants, i 6 per a 7 infants amb una capacitat màxima del centre de 112 places. En els darrers anys s'han implementat nous espais i activitats que potencien el desenvolupament físic com classes de piscina, una sala sensorial, un hort i l'activitat d'iniciació musical Sonadons pilotada.