Els Arlequins de Canillo tornen per carnaval

El Garibaldi i la Florentina, els ninots que s'exposefabricats els anys 30 del segle XX per Tonet de Cal Ros de Canillo.

Actualitzada 16/02/2023 a les 18:09

La festivitat del carnaval de Canillo començarà demà i com ja és costum estarà marcada per la tradicional desfilada dels Arlequins. La celebració iniciarà els actes amb la desfilada de les escoles de la parròquia a partir de les 11.00 hores i acabarà a la plaça Prat de Riu amb animació. El dissabte tindrà lloc la festa d'interès cultural, la desfilada d'Arlequins, que sortiran a les hores des de l'edifici Perecaus. Tot seguit, es farà la penjada de Carnestoltes a l'antiga casa comuna, la Canillo's Band Tocant, seguiran la rua. La nit continuarà amb un sopar de germanor i un concurs de disfresses a l'edifici Perecaus i es clourà la festa amb una sessió musical amenitzada pel Dj John Holt.El ball infantil es realitzarà el diumenge, a partir de les 17.30 hores, a l'edifici Perecaus, i hi haurà un berenar amb coca i xocolata, d'entrada gratuïta. L'últim dia de festes, dilluns, començarà amb un taller de màscares i maquillatge al mirador del Palau de Gel a les 11.00 hores. La festivitat clourà amb la botifarrada popular i amb la crema del Carnestoltes a les 17.00 hores a la plaça del telecabina.