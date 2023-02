El comú atorga més de 410.000 euros en subvencions

La corporació celebra amb els ramaders la subhasta dels cortons

El comú de Canillo va celebrar ahir el tradicional consell sabut –consell de les Talles, Tabes i Arrendaments–, així com la subhasta dels cortons de la parròquia. Durant la sessió van aprovar-se les subvencions a activitats socioculturals, esportives, benèfiques i de lleure del corresponents al 2023, que pugen a més de 410.000 euros, el 36% més que l’any anterior.



En concret, s’atorguen 28.200 euros per a l’organització de la festa major a la comissió de festes de Canillo. La comissió de festes de la Ribera rebrà 15.800 euros per a l’organització de les festes majors de Ransol, l’Aldosa i els Plans,