Andorra la Vella i Escaldes recuperen la rua de Carnaval

Un total de 2.100 alumnes de Santa Coloma i Andorra la Vella es reuniran avui a dos quarts d’onze del matí per celebrar la rua interescolar, amb motiu de la festivitat de Carnestoltes. A més, enguany es recupera la rua conjunta de la parròquia d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella, la qual es durà a terme dissabte vinent a les sis de la tarda. En concret, la marxa es durà a terme per l’eix comercial que uneix les dues parròquies. Cal recordar que amb motiu de l’arribada de la pandèmia la festivitat de Carnaval havia quedat interrompuda a causa de les restriccions que hi havia.Per primera vegada a la rua escolar s’implicaran tots els centres educatius, l’escola andorrana d’Andorra la Vella, el col·legi mare Janer, el col·legi Sant Ermengol, l’escola francesa d’Andorra la Vella, l’escola francesa de Santa Coloma i el British College of Andorra. I també les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma, la Fundació Privada Meritxell i l’Enclau.