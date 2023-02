Mortés tanca la porta definitivament a una consulta sobre Grifols

Actualitzada 15/02/2023 a les 15:49

"És evident que és el punt final". D'aquesta manera ha resumit el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, la decisió del comú de no acceptar la sol·licitud perquè s'organitzi una consulta popular sobre el projecte de construcció d'un centre de recerca en immunologia als terrenys del Prat de la Farga, presentada fa unes setmanes pels consellers dels grups de X'Ordino i Movem Ordino, Enric Dolsa i Jean-Michel Armengol, i l'excandidat de Terceravia a les darreres eleccions comunals, Jordi Balsa. Mortés ha reiterat que el comú no té ni tan sols la facultat legal per tirar endavant una consulta sobre una proposta d'interès nacional com és el centre de recerca impulsat pel Govern i la farmacèutica catalana Grifols. El mandatari també ha recordat que el projecte "serà bo per a la parròquia", ja que obre "moltes possibilitats" per diversificar l'economia en un sector, el biofarmacèutic, que no té presència al país.D'altra banda, Dolsa ha confirmat que dissabte al migdia participarà en la seguda "pacífica i silenciosa" contra el centre de recerca. L'acte arrencarà a les 12 a la plaça Major d'Ordino amb una marxa silenciosa fins al terreny del Prat de la Farga. La plataforma contrària al projecte, impulsada pel mateix Dolsa, aplega un centenar de persones.