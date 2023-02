Maria Lanau amb 'Desig. Un Tramvia' a la Temporada de teatre

Actualitzada 14/02/2023 a les 14:48

La 62a edició de la Temporada de teatre tindrà a l'actriu andorrana Maria Lanau sobre l'escenari amb la representació de Desig. Un Tramvia el 2 d'abril al Teatre Comunal. L'obra està dirigida per Paul Berrondo i adapta Un tramvia anomenat desig de Tennessee Williams i tracta qüestions com la violència masclista, la salut mental o els prejudicis de les classes socials, segons informa el comú de la capital. Lanau s'ha mostrat molt contenta de tornar a actuar al Principat.L'altra proposta de la Temporada és Les raisins de la colère programada per al 20 d'abril al Teatre Comunal. El muntatge és l'adaptació que fa Xavier Simonin del text de John Steinbeck, que suposa la primera versió en teatre d'una obra que des del comú es destaca que és "essencial en la història i la literatura americanes". L'argument són temes actuals com el desastre ecològic, la crisi econòmica, la migració i la violència social. Aquesta representació arriba amb la col·laboració de l'Ambaixada de França a Andorra i el suport de la representació del Copríncep francès i barreja el francès i l'anglès amb una combinació de la interpretació i la música en directe, segons detalla el comú.La Temporada de teatre que organitzen Andorra la Vella i Sant Julià no tindrà aquest any programació laurediana perquè es disposa de l'escenari del Centre Cultural Lauredià, que encara està en reformes per l'incendi del novembre passat.El comú de la capital ha fet públiques en la presentació d'avui el Festival de Pallasses que tindrà lloc del 4 al 6 de maig amb Pepa Plana com a directora artística. El cartell es farà públic properament i el conseller de Cultura d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha assenyalat que aquesta edició es planteja amb un format diferent per apropar-lo més al públic i alguns dels espectacles seran itinerants i es faran en diferents espais públics de la parròquia. El festival inclourà espectacles adreçats a infants i famílies.