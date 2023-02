Encamp convoca vuit places d'auxiliars de banders i d'operaris de parcs

Actualitzada 15/02/2023 a les 12:39

El comú d'Encamp publica al BOPA d'aquest matí la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir quatre places d'auxiliars de banders i quatre més d'operaris de parcs i jardins. Pel que fa a l'oferta d'auxiliar de banders, el comú concreta que és de caràcter temporal des del 17 d'abril al 16 d'octubre, mentre que per l'operari de parcs i jardins dues places són pel 17 d'abril al 17 d'octubre i les altres dues del 2 de maig al 2 de novembre.Per aspirar a les convocatòries cal tenir nacionalitat andorrana, espanyola, francesa o portuguesa; tenir experiència laboral i/o coneixement de l'àrea d'activitat del lloc de treball; tenir coneixements lingüístics equivalents al nivell A2 de català i ser major d'edat, entre d'altres. En aquest sentit, el BOPA indica que se sotmetrà a proves de selecció als candidats. El termini per presentar la sol·licitud a la secció de tràmits del comú d'Encamp finalitza el 2 de març.