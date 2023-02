El projecte de les Pardines no tirarà endavant sense un estudi d'impacte

El comú tindrà en compte de quina manera pot afectar l’entorn natural de la zona la proposta de reactivació econòmica

El comú d’Encamp no tirarà endavant el projecte de dinamització turística de les Pardines i el llac d’Engolasters abans de conèixer les conclusions dels estudis d’impacte ambiental i viabilitat econòmica de la proposta, segons va confirmar ahir en declaracions al Diari el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Ma­rot. La voluntat de la corporació, va detallar per la seva part el cònsol menor, Jean-Michel Rascagneres, en la roda de premsa posterior al consell de comú, és “tenir ben encarrilada” la concessió del projecte abans del final de mandat. És a dir, abans del desembre d’aquest any, data prevista per

