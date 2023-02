Seguda “pacífica i silenciosa” contra el laboratori de Grifols

Actualitzada 14/02/2023 a les 06:42

Un grup de ciutadans es mobilitzarà en contra del laboratori de Grifols en una “seguda pacífica i silenciosa” organitzada per dissabte vinent. La convocatòria és a les 11.45 hores a la plaça Major d’Ordino i a les 12.00 hores s’iniciarà una “marxa silenciosa fins al terreny on es vol ubicar Grifols”, segons indica el cartell, que afegeix que “un cop allà farem la seguda”.Es tracta de la iniciativa d’un grup de ciutadans que s’han començat a organitzar arran de la darrera reunió de poble protagonitzada pel conseller de la minoria al comú d’Ordino Enric Dolsa i el conseller de Movem Ordino, Jean-Michel Armengol, que tenia com a objectiu reclamar al cònsol major, Josep Àngel Mortés, que organitzi una consulta popular sobre el projecte. Durant l’acte, Dolsa va afirmar que espera “que la democràcia s’imposi a la parròquia” i va demanar al comú “que no tingui por d’organitzar una consulta popular” sobre el projecte”. Armengol va indicar que el projecte per posar en marxa el centre de recerca en immunologia al terreny del Prat de la Farga “és ple d’ambigüitats i que el pacte de socis entre el Govern i Grifols “és un text ple d’errades”. Entre els assistents hi havia la consellera general no adscrita, Carine Montaner, la presidenta de l’Institut de Drets Humans d’Andorra, Elisa Muxella, i el líder del Partit Socialdemòcrata, Pere López.