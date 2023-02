Actualitzada 13/02/2023 a les 06:07

El comú d’Escaldes-Engordany va informar ahir que el viatge de la gent gran de la parròquia per Galícia continua. Així, ahir es va informar d’una recepció per part de l’Ajuntament de Lalín, així com de la visita a la Toxa i el Grove. Segons va explicar la corporació, el viatge forma part de l’agermanament de la parròquia amb aquest poble gallec.