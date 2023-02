Una trentena de multes per no fer el genotipatge a les mascotes

Actualitzada 13/02/2023 a les 21:24

El comú d’Encamp ha imposat una trentena de multes a propietaris de gossos per no haver fet el genotipatge de les seves mascotes en l’últim mes. La xifra ha estat revelada avui per la cònsol major d'Encamp, Laura Mas. La mandatària també ha indicat que a la primavera el comú començarà a fer l’anàlisi de la femta canina. L’equip encarregat dels controls estarà format per treballadors del servei de neteja de la corporació, d’una banda, i pels agents de circulació i els banders, de l’altra. Els primers identificaran els excrements a la via pública, mentre que els segons recolliran les mostres i les portaran al laboratori general de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on seran analitzades per tècnics de l’empresa adjudicatària del servei, Laboratori Pasteur.