Ordre als cementiris

El comú de Canillo regula per primera vegada els cementiris privats de Prats i de Soldeu, que fins ara havien quedat fora de la normativa parroquial

A Canillo, els morts no només s’enterren als dos cementiris comunals: el Vell i el de Mereig. A la parròquia hi ha dos cementiris més en servei, als veïnats de Prats i de Soldeu, però són de titularitat privada i fins ara no s’havien regit per la normativa comunal de cementiris.



Tot i que aquesta situació mai no havia generat problemes significatius, el comú hi ha volgut posar remei. És per aquesta raó que la setmana passada va aprovar, en sessió de consell i amb els vots a favor dels grups de la majoria i la minoria, una modificació de l’ordinació