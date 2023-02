Disset equips internacionals i del país han participat en la 19a edició de l’esdeveniment

La 19a edició del concurs internacional d’escultures monumentals sobre neu al Pas de la Casa va finalitzar ahir al migdia amb l’entrega de premis a la plaça de l’Església, on el comú d’Encamp va guardonar Arnau Orobitg i Mandarine com a guanyadors de la categoria professional, amb l’escultura Amor Sàfic. Des de divendres, 17 equips internacionals i del país han esculpit diferents escultures de neu sota la temàtica Les grans dones de la història i les seves aportacions. El resultat han estat grans obres d’art efímers. Des de deesses, suposades bruixes, guerreres o situacions quotidianes, com el part matern, fins